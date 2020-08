Meloni 'sbarca' in spiaggia, dal cruciverba del patriota alle infradito di Fdi

Dalla campagna ecologista 'Spiagge Pulite', alle infradito elettorali, fino all'Enigma del Patriota. Sempre rigorosamente con Fratelli d'Italia sotto l'ombrellone, perché le idee e gli obiettivi del partito di Giorgia Meloni non vanno in vacanza. La campagna di Fdi che dichiara guerra all'inquinamento, alla plastica, al vetro e a tutto ciò che contamina i litorali italiani è partita i primi di agosto, da Ostia con stand vicino alle spiagge nei quali sarà possibile avere in regalo un gelato o una granita, rigorosamente tricolori, in cambio di plastica o vetro raccolti sull'arenile.

E come se non bastasse, per lasciare il segno, anzi l'impronta sulla sabbia, Fdi ha anche lanciato le 'Infradito elettorali dei Patrioti', soprattutto nelle regioni che andranno al voto il prossimo settembre. Ciabatte dal look semplice e smart ma molto originali: infatti camminando imprimono sulla sabbia la scritta 'Fratelli' con un piede e 'd’Italia' con l’altro.

L'ultima trovata di Fratelli d'Italia per allenare la memoria con le parole da non dimenticare anche quando è il momento delle tanto agognate ferie è l''Enigma del Patriota', un cruciverba con le definizioni anti governo: tra le più curiose, 'fa comodo solo a chi abita in centro: Monopattino', 'Truffa europea: Mes', 'Lo urlavano i grillini prima di andare al governo: Onestà', 'Urla e cambia spesso idea: Grillo'. E ancora, al 39 orizzontale: 'E' libera, forte e coraggiosa: Giorgia'; e al 25 orizzontale, alla definizione 'furto legalizzato' corrisponde la soluzione 'Imu'. Non solo il cruciverba, ma anche un rebus a tema e il gioco 'Trova le parole della sinistra'. Tra queste, inciucio, caviale, Macron e tasse.