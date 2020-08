Regionali, Boccia: "M5S risponda su Marche e Puglia o voto disgiunto"

Fotogramma

"Mi aspetto che in queste ore il Movimento 5 stelle risponda all'appello del presidente Conte. Il Pd ha già risposto, mi aspetto una risposta su Marche e Puglia" che superi "un ottuso no. Se non dovesse arrivare sarà inevitabile la nostra richiesta, dove possibile, di voto disgiunto, perchè se non si vota il candidato di centrosinistra vince la destra". Lo dice il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ospite di 'Agorà estate' su Raitre.

"A chi dentro la nostra coalizione dice 'mai con i Cinquestelle', bisogna dire 'mai con Salvini e Meloni', non 'mai con i Cinquestelle'. Il Movimento 5 stelle ha una sensibilità ambientalista e sociale sulla quale si può costruire un orizzonte ed è esattamente l'orizzonte che stiamo costruendo con il presidente Conte", ha aggiunto il ministro.