Zingaretti: "Raggi principale problema di Roma in questi anni"

(Fotogramma)

"Noi continueremo a combattere per non regalare nulla alla destra di Salvini. In vista delle elezioni, sostenete le candidature del Pd. E' un appello che faccio a tutti gli italiani e sono contento della coerenza dimostrata dal Pd. Ripeto, l'obiettivo è combattere le destre di Salvini ovunque". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che ha partecipato questa mattina all’avvio della campagna 'Test scuola sicura', presso la Casa della Salute di Torrenova, a Roma. Poi, sulla ricandidatura di Virginia Raggi a sindaco di Roma: "Nessun appoggio alla Raggi, che in questi anni è stata il principale problema di Roma".

"Il mio pensiero è conosciuto e credo sia opinione di tutto il Pd. Roma ha bisogno di un cambiamento, di voltare pagina - ha evidenziato - serve una grande alleanza che ridia alla Capitale quello che merita e questo non coincide con l’attuale sindacatura che credo sia stata il principale problema di Roma in questi ultimi anni".

"In tutta Italia il Pd sostiene i candidati presidenti che sono l’unico argine alle vittorie delle destre di Salvini. Rispettiamo il dibattito del M5S - ha detto Zingaretti - ma comunque andremo avanti a combattere e sosterremo tutti coloro che vogliano governare bene le regioni per non regalarle a Salvini. Ci metteremo la faccia. Sono contento della coerenza del Pd che sostiene un governo e sostiene nei territori le uniche candidature in grado di fermare le destre. E' un appello che faccio a tutti".

Voto disgiunto? "Credo che nei sistemi maggioritari - ha aggiunto Zingaretti - a turno unico sia logico far prevalere il sostegno all’unica candidatura che possa vincere. Le uniche a poterlo fare sono le alleanze pluralistiche, liste civiche, sinistra e centrosinistra che sostengono il Pd. Obiettivo primario è sempre fermare le destre. Mancano pochi giorni, è necessaria una mobilitazione generale".

Parlando della riapertura della scuola, Zingaretti ha poi sottolineato: "Per noi la scuola è un punto fondamentale. Ci faremo trovare pronti per la riapertura e stiamo scommettendo con questi test sulla ripresa dei cicli formativi in piena sicurezza".

"Oggi - ha detto il segretario del Pd - è una giornata importante come negli aeroporti, dove abbiamo attivato i meccanismi dei test sierologici, ora parte anche questa iniziativa. La platea è di circa 120mila lavoratori e operatori della scuola che verrano sottoposti ai sierologici. Già ci sono oltre 10mila prenotazioni. Per noi quello della scuola è un punto fondamentale. Dobbiamo scommettere sulla ripresa dei cicli formativi, ma farlo in piena sicurezza. Stiamo facendo di tutto per questo".

"E' stato fatto uno sforzo immenso - ha proseguito il presidente della Regione Lazio - da parte del nostro sistema sanitario. 19 drive in per i test già attivati per le strade e ora anche per le scuole. Chi tra gli operatori scolastici dovesse risultare positivo al test, entro 48 ore verrà sottoposto al tampone. Questo per puntare alla riapertura delle scuole del 14, 15 settembre e avere un quadro chiaro sui contagi".