'Dopo il Covid. #quellicheripartono', talk show live al Meeting di Rimini /Video

Approda alla quarta puntata il Talk show live a cura della Fondazione per la Sussidiarietà, ASviS, Symbola e CDP, intitolato “Dopo il Covid. #quellicheripartono”.

In questa puntata dal titolo “L’Io in azione: conoscenza e creatività” si sposta l’attenzione sul tema educativo, tornato centrale anche dopo le parole di Draghi che, inaugurando il Meeting di Rimini, ha ribadito con forza che bisogna investire sui giovani e nei servizi educativi per preparare generazioni capaci di affrontare la difficile ricostruzione che ci aspetta. A discuterne Tommaso Agasisti, Professore di Public Management, Politecnico di Milano; Enrico Giovannini, Portavoce ASviS; Giovanna Iannantuoni, Rettrice Università di Milano-Bicocca; Salvatore Rossi, Presidente Telecom Italia; Andreas Schleicher, Direttore Dipartimento Education and Skills, OCSE; Antonella Sciarrone, Pro-Rettore Vicario, Professore di Diritto dell’economia, Università Cattolica del Sacro Cuore; Francesco Seghezzi, Presidente Fondazione Adapt; Adele Mucci, manager della Silicon Valley.

Per seguire tutti gli appuntamenti del Meeting clicca qui.