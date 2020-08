Regionali, il pronostico di Delrio: "Vinceremo noi 4-3"

Foto Fotogramma

"Io penso che vinceremo noi, 4 a 3. Penso che prevarranno le proposte di buongoverno dei nostri candidati. Ho molta fiducia nei nostri candidati che sono molto forti". Lo ha detto il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, facendo al Meeting di Rimini, una previsione sul risultato delle elezioni regionali che si terranno il 20 e 21 settembre.

"Certo il governo è nato su altre basi ma noi avremmo auspicato che l'esperienza di programmi e proposte comuni si realizzasse anche sui territori. In Emilia Romagna ci è stato detto di no ma noi abbiamo continuato da soli con una proposta che poi è risultata vincente. Noi del Pd non rincorriamo nessuno ma crediamo che, se si voglia dare una svolta al Paese, sarebbe utile che nelle regioni ci fossero programmi comuni", evidenzia Delrio spiegando il motivo per cui le alleanze con il M5s sul territorio, alle elezioni regionali, non si sono realizzate.

"Prendiamo atto che questo non è possibile. Io ho sempre pensato che solo attraverso il dialogo, il confronto, questa convivenza possa diventare una vera alleanza. Quindi occorre avere pazienza, continuare a seminare, l'importante è avere chiari gli obiettivi comuni e questo è il punto chiave che mi pare non ci sia oggi nelle regioni", ha concluso Delrio.