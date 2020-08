'Dopo il Covid. #quellicheripartono', talk show live al Meeting di Rimini /Video

Penultima puntata il Talk show live a cura della Fondazione per la Sussidiarietà, ASviS, Symbola e CDP, intitolato 'Dopo il Covid. #quellicheripartono'.

In questa puntata dal titolo 'Sostenibilità e Sussidiarietà' la persona come 'io' razionale e relazionale viene messa al centro dello sviluppo, si affrontano i temi legati alle comunità e ai corpi intermedi, reale garanzia di democrazia in questa fase di sfiducia verso le istituzioni politiche e per finire cercando di superare l’eterna contrapposizione tra pubblico e privato, per trovare un nuovo ruolo dello Stato. Il dibattito è animato dagli interventi di: Franco Bassanini, Presidente Fondazione Astrid; Alberto Brugnoli, Economista, Università degli Studi di Bergamo; Giacomo Ciambotti Research Fellow ALTIS, università Cattolica; Chiara Giaccardi, Sociologa, Università Cattolica del Sacro Cuore; Enrico Giovannini, Portavoce ASviS; Mauro Magatti, Sociologo, Università Cattolica del Sacro Cuore; Massimiliano Monetti, Presidente Confcooperative Abruzzo; Nando Pagnoncelli, Sondaggista, AD Ipsos; Stefano Zamagni, Economista, Università di Bologna.



Per seguire tutti gli appuntamenti del Meeting clicca qui.