Migranti, Salvini: "Basta mantenere sfigati e spacciatori"

"Di mantenere sfigati e spacciatori ne abbiamo abbastanza. Io preferisco aiutare gli italiani e gli anziani in difficoltà". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un incontro con i cittadini in spiaggia a Falconara Marittima (Ancona). "Prima di chiudere le discoteche i geni del governo avrebbero dovuto chiudere i porti. Il problema non sono i nostri ragazzi che si fanno un mojito in spiaggia, il pericolo arriva da qualcun altro", ha aggiunto.

"Ho visto che ci sono italiani che tornano contagiati dalle vacanze all'estero. Ma allora io dico: invece di andare in vacanza al mare in Spagna o in Grecia, perché non ve ne state in Italia e andate al mare nelle Marche che si sta meglio, si vive, si mangia e si beve meglio meglio", ha concluso Salvini.