'Dopo il Covid. #quellicheripartono', talk show live al Meeting di Rimini /Video

Ultima puntata del talk show live a cura della Fondazione per la Sussidiarietà, ASviS, Symbola e CDP, intitolato “Dopo il Covid. #quellicheripartono”.

In questa puntata dal titolo “L’io in azione: lavoro, impresa, solidarietà” si discute della rivoluzione del lavoro tra smartworking e tecnologia con in mente l’Obiettivo 8 degli SDGs che si prefigge di “incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti”.

I temi sono quelli dell’occupazione e delle imprese, la garanzia dei diritti sul lavoro, l’ampliamento della protezione sociale e lo sviluppo del dialogo sociale affrontati da: Fausto Bertinotti, politico ed ex sindacalista; Stanislao Di Piazza, Sottosegretario al Welfare; Massimo Folador, Professore di Business Ethics e sviluppo sostenibile presso la LIUC-Università Cattaneo; Enrico Giovannini, Portavoce ASviS; Maurizio Landini, Segretario generale CGIL; Mauro Prina, ingegnere Space X; Ermete Realacci, Presidente Fondazione Symbola; Lucia Sciacca, Direttore Comunicazione e Social Responsibility Generali Italia; Andrea Toselli; AD Pwc.

