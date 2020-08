Referendum, Di Maio: "Fronte del No? Solo establishment"

(Afp)

"In questi giorni sta nascendo il fronte del No al referendum. E' un fronte interno alla politica, è un fronte di establishment, di coloro che hanno da perdere dal taglio". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sul referendum sul taglio del numero dei parlamentari in una diretta Fb.

"Noi non avremmo chiesto agli italiani se erano d'accordo" sul taglio "perché credo che la stragrande maggioranza dei cittadini sia d'accordo. Ma alcuni parlamentari hanno chiesto il referendum, dopo che avevano votato all'unanimità sul taglio".

"Ora che alcuni parlamentari di alcune forze politiche siano contro il taglio dei parlamentari ce lo aspettiamo ma tutti i cittadini che incontro e che ho incontrato in questi anni ci hanno sempre detto che il numero dei parlamentari era troppo elevato".

"Mai come in questo momento c'è bisogno di far sentire la voce degli italiani rispetto al sì" al taglio dei parlamentari, perché ci sarà "una voce dei Palazzi che sosterrà il No" dice Di Maio.

"Ho registrato questo video perché iniziamo con la campagna referendaria e dai prossimi giorni io sarò nei territori in tutta Italia insieme agli altri dei 5 Stelle. Questa è una battaglia del Movimento che abbiamo portato sempre avanti ma è una battaglia di tutti i cittadini".