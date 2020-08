Napolitano: "Arrigo Levi lascia grande vuoto, profondo dolore"

Foto Fotogramma

"La scomparsa di Arrigo Levi suscita in me un profondo dolore e lascia un grande vuoto nel paese. Egli è stato un appassionato combattente per la libertà, un limpido e coerente democratico, un protagonista del giornalismo italiano, un'autorevole interlocutore sulla scena internazionale. Ho avuto modo di apprezzare direttamente le doti di Arrigo durante la mia Presidenza, quando, già chiamato dal Presidente Ciampi al Quirinale, mise al servizio delle istituzioni repubblicane la sua vasta cultura e fervida attività, in un crescente rapporto di stima, fiducia e amicizia personale. In questo spirito esprimo alla figlia Donatella, ai famigliari e a tutti gli amici le più sentite condoglianze". E' quanto si legge nel comunicato del Presidente emerito Giorgio Napolitano in ricordo di Arrigo Levi.