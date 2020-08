Salvini: "Sì a sfida tv con Azzolina"

“Accetto la sfida da voi”. Matteo Salvini, in collegamento con In Onda, risponde così alle sollecitazioni di Luca Telese e David Parenzo, che propongono al leader della Lega un confronto televisivo con Lucia Azzolina, ministra dell'Istruzione. "Non vedo l’ora di confrontarmi con la ministra Azzolina sui temi concreti, se volesse lei, insieme a un preside, un insegnante precario, una mamma di uno studente", dice Salvini. In una recente puntata del programma, la ministra ha definito Salvini ''gaglioffo e troglodita''. Il leader leghista da tempo critica, anche aspramente, l'operato della responsabile dell'Istruzione. "Al ministro dell’Istruzione, che mi ha dato del troglodita e del gaglioffo, da genitore chiedo di assumere insegnanti, di allargare le aule scolastiche, di coinvolgere le scuole paritarie", dice Salvini.