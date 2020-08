Coronavirus, Berlusconi negativo a doppio tampone

(Fotogramma)

Silvio Berlusconi si è sottoposto a un doppio tampone a distanza per il Covid-19 ed è risultato negativo. Il Cav ha incontrato nei giorni scorsi in Sardegna Flavio Briatore, ora ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia, riferiscono fonti azzurre, ''sta molto bene'', è ad Arcore dopo aver trascorso una giornata di relax ad Angera sul Lago Maggiore. L'ex premier, raccontano le stesse fonti, è pronto a impegnarsi in prima persona per le prossime regionali e avrebbe dato la sua disponibilità a partecipare ad alcune iniziative elettorali.

Ieri il quotidiano on line 'Il primato nazionale' aveva scritto che un ospite di Villa Certosa, residenza del Cav in Sardegna, sarebbe risultato positivo al coronavirus. Per questo motivo Berlusconi "si sarebbe sottoposto a un tampone, poi risultato negativo". Nonostante il test negativo, continuava il 'Primato', il leader di Fi "avrebbe comunque lasciato la Sardegna per tornare precauzionalmente ad Arcore".