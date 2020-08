Migranti, Boccia: "Musumeci anti-italiano su sicurezza sanitaria"

Foto Fotogramma

"Mescolare la sicurezza sanitaria con il tema migranti non è solo sbagliato ma è anche un errore dal punto di vista culturale e storico. Questo modo di concepire la sicurezza sanitaria è anti-italiano. La competenza esclusiva è del ministero dell'Interno". Lo ha detto a Sky TG24 Economia il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia.

"Il presidente Musumeci -ha precisato- sa che basta chiedere al Ministero dell'Interno e arriva una risposta in tempo reale, conosce molto bene le regole. Vorrei che ci occupassimo di come far stare bene tutti coloro che vivono in Italia, italiani, stranieri, turisti, immigrati, che devono avere garanzie totali sulla loro sicurezza".

"In questo momento -ha spiegato Boccia-- stiamo pagando l’aumento dei contagi dovuto alla riapertura delle attività dal 3 giugno e la mobilità infraregionale, voluta da tutti, Regioni comprese. Siamo consapevoli che con il Covid bisogna convivere".

''C'è reciproco rispetto con Musumeci -precisa-. Sa benissimo che deve rivolgersi al ministro dell'Interno" ma non bisogna ''mescolare la sicurezza sanitaria'' con la questione dei migranti. "I problemi non si risolvono con muri fili spinati e propaganda...''.