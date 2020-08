Salvini vs don Lorenzo: "Non può dire 'non venite a messa se d'accordo con Musumeci'"

(Afp)

"Con tutto il rispetto, ma come può un prete dire: non venite a Messa se siete d'accordo con Musumeci? Vi pare normale? Sono arrivati troppi immigrati, senza regole, senza limiti, bomba sociale e allarme sanitario, visto che il 90% dei nuovi contagi di tutta l'isola purtroppo arriva col barcone. Tutto il mio appoggio al governatore della Sicilia che difende la salute e la sicurezza della sua gente".

Lo scrive su Fb Matteo Salvini postando foto del sacerdote di Floridia, Lorenzo Russo che in una lettera ai fedeli si è schierato contro il provvedimento del governatore siciliano e invitando "coloro che gioiscono per l’ordinanza di Musumeci convinti da domani di essersi liberati del problema delle migrazioni" di non andare a messa perché, ha scandito il sacerdote, "non giova a nulla battervi il petto, ascoltare la Parola del Vangelo, nutrirvi dell’Eucarestia. La vostra ipocrisia vi precede".