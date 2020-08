Video Briatore con Berlusconi in Sardegna: "Silvio sei in forma"

Dal profilo Instagram di Flavio Briatore

Il 12 agosto Briatore ha postato sul suo profilo Instagram un video dell'incontro con Silvio Berlusconi in Sardegna con la didascalia ''Visita ad un amico speciale!''.

''Grande giornata oggi, sono venuto a trovare il mio amico presidente, a cui voglio tanto bene", sottolinea il proprietario del Billionaire nel breve video pubblicato sui social. ''Lo trovo in forma, bravo Silvio'', si complimenta l'ex manager di Fomula 1, al fianco del leader azzurro, entrambi senza mascherina, nel parco di Villa La Certosa. ''Grazie di cuore, auguri'', dice sorridente il Cav, in polo e pantalone tuta in blu.

Il presidente di Fi, che ora si trova ad Arcore, si è sottoposto a doppio tampone a distanza ed è negativo e, assicurano fonti azzurre, ''gode di ottima salute''.