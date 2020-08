Tutti pazzi per abbronzatura Di Maio. E lui: "Prossima volta crema 50"

"La prossima volta prometto che metterò la crema 50". Luigi Di Maio chiude con un sorriso la due giorni social monopolizzata dalle foto che documentano la sua abbronzatura 'top'.

Il ministro degli Esteri, che al termine delle vacanze esibisce una carnagione scurissima, è diventato il protagonista assoluto di tweet, post e meme. In tendenza su Twitter, vista la valanga di accostamenti, è spuntato per alcune ore anche Carlo Conti, il conduttore televisivo noto anche per l'abbronzatura perenne. C'è chi si è divertito a inserire Di Maio nelle scene cult di 'Indovina chi viene a cena', chi lo ha trasformato nel simbolo delle caramelle Tabù, chi lo ha descritto come un novello Calimero e chi lo ha piazzato a Beverly Hills come un clone di Eddie Murphy.

"Chi ha dimenticato Di Maio nel forno?" e ancora "sono indeciso: fare il salotto in teak o scegliere un colore più deciso, tipo wengè o #DiMaio?" si interrogano ironicamente, pubblicando la foto dei diversi tipi di legno insieme a quella del ministro degli Esteri.

Sono indeciso: fare il salotto in teak o scegliere un colore più deciso, tipo wengè o #Dimaio. ?



Consigli ? pic.twitter.com/8Xd0KoWzQU — IlGuffanti (@guffanti_marco) August 26, 2020

"Il Barack Obama di Pomigliano D'Arco 'Yes we can'" lo soprannominano in rete e 'Giggin O' Marocchin'. Mentre l'autore delle 'Più belle frasi di Osho' si diverte cinguettando 'Prima i ministri italiani! #DiMaio". Il tutto con il gradimento del ministro che si è fatto una gran bella risata.