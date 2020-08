Migranti, botta risposta Lamorgese-Salvini

(Fotogramma)

"Il senatore Salvini ha davvero superato ogni limite consentito dimostrando uno scarso rispetto per le istituzioni e per questa amministrazione di cui è stato ministro". E' quanto ha detto la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, durante un'intervista al Tg1 in risposta all'attacco di Matteo Salvini che l'aveva definita una "criminale". "Come stiamo affrontando l'emergenza sbarchi? Abbiamo pensato alla sicurezza dei cittadini siciliani perché gli arrivi sono stati numerosi a luglio, in agosto un po' di meno soprattutto dalla Tunisia. Abbiamo preso tutte le precauzioni: prima tutti i test sierologici, oggi i tamponi a tutti coloro che arrivano".

"Se gli sbarchi aumentano e se c'è un governo che sta trasformando la Sicilia nel campo profughi d'Europa, è colpa di Salvini? Qui abbiamo un ministro incapace" ribadisce Matteo Salvini a Stasera Italia su Rete4. "Io posso stare simpatico o antipatico, ma da ministro ho azzerato gli sbarchi e chiuso i porti, mentre chi sta al governo ora fa arrivare cani e porci e la colpa sarebbe mia?". "L'immigrazione illegale è calata per il virus in Francia, in Spagna e a Malta. Solo in Italia c'è un governo complice dei trafficanti di esseri umani" conclude.