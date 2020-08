Salvini contestato a Cava de' Tirreni: "Quattro criminali di sinistra"

''Accoglienza calorosa e straordinaria oggi in piazza a Cava de'Tirreni, a Salerno". Matteo Salvini è a Cava de' Tirreni, nuova tappa del suo tour elettorale in vista delle regionali e delle amministrative. Il leader della Lega così sui social commenta la piazza che lo accoglie nel centro cittadino del salernitano. Durante il comizio il 'Capitano' viene contestato da un gruppo di persone che lanciano sedie e qualche bottiglia come documentato da un video postato dallo stesso numero uno del Carroccio sul suo profilo Instagram.

Salvini definisce chi protesta ''contestatori di sinistra'' e ''criminali''. Scrive l'ex ministro: ''P.S. I 'contestatori' di sinistra lanciano bottiglie e sedie contro cittadini e poliziotti: questa non è politica, questi sono quattro criminali''. Su Facebook Salvini sottolinea ancora: ''Un abbraccio da Cava de' Tirreni Salerno) e un bacione a chi ci vuole male. Avanti tutta amici!".