Covid, Salvini: "Processare De Luca per ospedali fantasma"

Foto Fotogramma

"Invece di mandare a processo me perché ho difeso il mio Paese dai clandestini, dovrebbero mandare a processo il signor De Luca che ha fatto sparire i soldi per ospedali fantasma". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, che questa mattina a Caserta è tornato sulla sua visita ieri al Covid Center di Salerno. "Siamo andati a visitare uno spreco ai danni vostri - ha spiegato Salvini - un ospedale Covid che De Luca ha inaugurato 37 volte senza che abbia mai funzionato e ancora non è collaudato. Il prefabbricato poggiava su mattoni, come quando ti fregano i copertoni della macchina. E' costato milioni di euro".

"Noi facciamo proposte, dall'altra parte ci sono gli insulti. Ho letto gli insulti di De Luca, ho letto di Mastella, che mi fa un'enorme simpatia", ha continuato il leader leghista nel suo discorso in piazza Dante Alighieri, accompagnato dal candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, Stefano Caldoro.

Ieri il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha disposto verifiche sulla manifestazione della Lega di due giorni fa nel capoluogo sannita e in particolare sul mancato uso della mascherina da parte del leader del Carroccio e di diversi supporter.