Marche, Zingaretti: "Mangialardi unica garanzia contro peggiore destra"

"Maurizio Mangialardi ha unito attorno a sé una grande alleanza, per salvare le Marche c'è solo una scelta, Mangialardi, che è l'unica garanzia di reagire all'aggressione non della destra ma della peggiore destra italiana. E per questo combatteremo". Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti a Pesaro con il candidato presidente della Regione Marche Maurizio Mangialardi.

"Abbiamo fatto una bella squadra, noi trainiamo il Pd e le città mettendole al riparo dalle barbarie. Non ci facciamo condizionare dall'approccio, non ci facciamo spaventare dagli urlatori" ha detto Mangialardi al comizio.

"Mettetevi in mano a chi può dare futuro - ha scandito - a chi non mette al centro l'odio, insieme possiamo dare prospettiva alla Regione. I nostri avversari rimarranno a casa e verranno in vacanza in questa regione".