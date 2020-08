Meloni: "Conte volta spalle a Sicilia"

(fotogramma)

"Come volevasi dimostrare. Giuseppe Conte impugna l'ordinanza del governatore della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che prevede la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza per gli immigrati presenti sull'isola. Con questo atto, il governo pentapiddino volta le spalle alla Sicilia e getta definitivamente la maschera in tema di immigrazione clandestina". Lo scrive sui social Giorgia Meloni, leader di Fdi.

"Con ancora maggiore forza, ora, continueremo la nostra battaglia contro la furia immigrazionista della sinistra. Non permetteremo a Conte e al suo governo di trasformare la Sicilia in un mega hotspot per immigrati. Forza Nello!". Lo scrive sui social la leader di Fdi, Giorgia Meloni, commentando la scelta del governo di impugnare l'ordinanza Musumeci per il caso migranti in Sicilia.