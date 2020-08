Toninelli: "Salvini re di fake news e poltrone"

(Fotogramma)

"Al professionista della politica delle fake news interessano solo le poltrone". Danilo Toninelli, senatore del M5S, attacca così Matteo Salvini nel suo intervento a In Onda su La7. Toninelli stigmatizza le accuse che Salvini rivolge al ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina. "Salvini dovrebbe fare un piccolo sforzo, se ne ha le competenze. Dovrebbe andare su un motore di ricerca e trovare le risposte alle sue domande. Ha bisogno di un capro espiatorio, di un nemico per mettersi un microfono in mano e andare in giro a sparare stupidaggini", afferma Toninelli. "I primi banchi arrivano a Codogno, Alzano e Nembro che hanno visto centinaia di morti e sono stati gestiti dalla sanità che politicamente è in mano alla Lega", aggiunge. "Vada sul sito del Ministero, si informi il re delle poltrone e delle fakenews che va in giro solo a dire stupidaggini".