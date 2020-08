Referendum, Borghi: "Io 'voltagabbana'? Valuto querela"

Foto Fotogramma

"Il Fatto Quotidiano mi mette in copertina come 'voltagabbana del referendum' con titolone e foto per chi votò il taglio dei parlamentari e adesso dice che voterà no. All'interno dell'articolo però dice che non ho votato e ero in missione. Vediamo se c'è margine per querela". Lo scrive su Twitter Claudio Borghi della Lega.