Renzi: "Se politici come influencer facciamo governare Ferragni"

Foto Fotogramma

"Oggi la più grande fonte di legittimazione in politica è dominata dagli influencer ma se i politici emulano gli influencer allora facciamo governare loro. Una classe politica che cerca l'algoritmo vincente per decidere... preferisce essere governato da Chiara Ferragni che almeno sa come funziona". Lo dice Matteo Renzi chiudendo la scuola politica di Iv a Castrocaro.

Il leader di Italia Viva punta poi il dito contro Matteo Salvini: "Salvini ferma una nave, quella nave diventa un set di dirette Facebook mentre navi e barchini continuano a sbarcare. Ma Salvini fa uno spot e dice: io ho bloccato l'immigrazione perché ho fermato una nave", dice Renzi. Poi la stoccata a Luigi Di Maio: "Quando dal balcone di palazzo Chigi annuncia di aver abolito la povertà, fa uno spot populista come Salvini. La politica è una scatola di 36 colori, il populismo è bianco o nero".