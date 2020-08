Toscana, Salvini: "Galli candidato Lega, ha fatto tanto per fiorentini"

Foto Fotogramma

"Visto che Giovanni Galli ha fatto tanto per i fiorentini in termini calcistici, potrà fare molto anche per la città. Credo nella vittoria in Toscana, non ci sono feudi, sarà un voto ideologico". Così il leader della Lega Matteo Salvini ospite a La7 a 'L'Aria che Tira', commentando da Firenze la notizia dell'ex portiere Giovanni Galli che sarà candidato per la Lega alle Regionali. L'ex portiere della Nazionale, della Fiorentina e del Milan sfidò anche Matteo Renzi nella corsa a sindaco di Firenze nel 2009 sostenuto dal Pdl e dal resto del centrodestra.