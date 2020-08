Covid, Meloni: "Regalate a Zingaretti una calcolatrice"

(Fotogramma)

"Ecco a voi i 'veri cazzari del virus'. Qualcuno regali a Zingaretti una semplice calcolatrice così eviterà di continuare a fare figuracce. Il segretario del Pd ha accusato la destra di "atteggiamenti negazionisti" (lui che faceva gli aperitivi a Milano al grido di "l’unico virus è il razzismo”) ed è arrivato alla schifosa affermazione che se in Italia avesse governato la destra avremmo dovuto fare le “fosse comuni”, come i nostri "amici Bolsonaro e Orban". Lo scrive su Fb Giorgia Meloni.

"Già -sottolinea- fare sciacallaggio politico sui morti è vergognoso, ma è proprio vero che nel mondo ci sono stati più morti dove governa la destra rispetto a dove governa la sinistra? Basta fare due conti, con una semplice calcolatrice per vedere che questa è solo una delle tante menzogne di chi ci governa. Secondo i dati consultabili sul sito dell’Oms, in Italia i morti da coronavirus sono stati 35458 su una popolazione di 60218431; in Brasile i morti sono stati 117665 su una popolazione di 211049527; in Ungheria i morti sono stati 614 su una popolazione di 9684679".

Meloni snocciola una serie di dati: ''Facendo un rapido calcolo: in Brasile la percentuale dei morti da coronavirus rispetto alla popolazione è dello 0,055, in Ungheria è dello 0,006 mentre in Italia è lo 0,058. Quindi in Brasile e in Ungheria ci sono stati, in rapporto alla popolazione, meno morti che nell’Italia governata dagli illuminati e responsabili Conte, Zingaretti, Di Maio e Renzi. A quale conclusione dovremmo arrivare? Ovviamente sulle gravissime mistificazioni di Zingaretti e della sinistra non sentiremo nemmeno una parola da parte dei famosi siti "anti bufale" allineati col governo o da parte della famigerata commissione anti fake news dell'Esecutivo. Ma per fortuna i numeri non sono opinioni", conclude la leader di Fdi.