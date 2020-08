Lega al 3% in sondaggio Campania, Molteni: "Querela e risarcimento"

Nicola Molteni e Matteo Salvini (Fotogramma)

"La Lega e Matteo Salvini si presentano per la prima volta alle regionali in Campania e registrano grandi consensi popolari, una partecipazione spontanea straordinaria con piazze piene e festose. Con la visita di Salvini denunciate e messe a nudo anni di false promesse e mancati risultati da parte di De Luca. Scoperchiate irregolarità e sperperi clamorosi. Ed ecco che due giorni dopo la visita campana del segretario arriva un sondaggio inverosimile, pubblicato in prima pagina dal Corriere della Sera, che prova a stravolgere la realtà. Un sondaggio su 930 persone che parlano a nome di 5milioni di campani, di cui il 20% dice che non sa che cosa voterà. Ma agli amici di De Luca tanto basta per parlare di 'tracollo'". Così il segretario regionale della Lega in Campania, Nicola Molteni.

"Più inattendibile di così non si poteva essere. Un tentativo, per i desiderata della sinistra, che prova a condizionare l'opinione dell'elettorato che, come dimostrano le immagini sui social, risponde però diversamente. Solo 3 giorni fa il Sole 24 Ore indicava un’altra rilevazione con la Lega protagonista nel centrodestra in Campania. Non ci stiamo, quereliamo e siamo pronti a difendere la Lega e la realtà dei fatti in tutte le sedi opportune. Chiederemo e devolveremo 500mila euro di risarcimento agli ospedali della Campania", conclude.