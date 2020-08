Meloni: "Nigeriani contro militari al Celio, governo irresponsabile"

(Fotogramma)

"Scandaloso: tre immigrati nigeriani positivi al Covid ricoverati all'ospedale militare del Celio hanno scatenato il caos, tentato la fuga e aggredito anche a morsi militari e sanitari. Questo Governo di pazzi irresponsabili mette in pericolo la sicurezza e la salute degli italiani e vuole trasformare l'Italia nel campo profughi d'Europa. Vergogna". Lo scrive la leader di Fdi Giorgia Meloni su Facebook.

"Con centinaia di migliaia di percettori di reddito di cittadinanza, il governo preferisce impiegare l’Esercito Italiano per consegnare i banchi nelle scuole. Non sarebbe più sensato e utile usare i nostri militari per il controllo dei nostri confini e la sicurezza delle nostre città e impiegare i percettori del reddito di cittadinanza per compiti di questo tipo?", ha scritto sui social Meloni.