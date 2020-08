Salvini: "Smart working non diventi la regola"

(Fotogramma)

"Pieno sostegno alle richieste e alle lamentele di Confindustria su ritardi ed errori del governo; lo smart working può funzionare in momenti e occasioni speciali, ma non può diventare né la regola generale né il futuro, a meno che non si vogliano massacrare commercio e servizi, desertificando quartieri e città col rischio di diminuire perfino la sicurezza. Il governo non combini l’ennesimo pasticcio". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.