Covid, Lega: "Governo aveva informazioni segrete ma non ha avvertito regioni"

“Il governo non ha avuto il rispetto istituzionale di rispondere alle regioni, Lombardia in testa, che da mesi chiedono conto del documento segreto sui rischi del Covid svelato in primavera da un funzionario del ministero della Salute. Oggi emergono altre conferme inquietanti: il governo sapeva dei rischi drammatici, non ha informato le Regioni e non ha istituito le zone rosse nel Bergamasco come suggerito perfino dal Comitato tecnico scientifico". Lo si legge in un comunicato della Lega.

"Cosa ancora più grave, a febbraio dall’Italia erano partite per la Cina 18 tonnellate di aiuti (tra camici e mascherine) che nelle settimane successive sarebbero servite al nostro Paese in modo vitale. È un governo di incapaci, di bugiardi e di traditori”, conclude la Lega.