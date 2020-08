Covid, Mattarella: "Momenti tra i più difficili e dolorosi, mantenere memoria"

(Foto Quirinale)

"Mantenere memoria di uno dei momenti più difficili e dolorosi che la Repubblica italiana si è trovata ad affrontare contribuisce a rinsaldare nei cittadini i legami di amicizia e di solidarietà ed esorta a non disperdere le virtù civiche manifestate in quei giorni". Lo afferma, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio inviato in occasione della 'Messa da Requiem' del Maggio Musicale Fiorentino.

"Signor sindaco, l’iniziativa di concerti straordinari del Maggio Musicale Fiorentino dedicati al ricordo delle vittime del coronavirus a Firenze riveste un grande significato e desidero far pervenire a lei, al maestro Mehta, all’Orchestra, al Coro e a tutti i partecipanti il mio apprezzamento. Ai familiari delle vittime rinnovo sentimenti di solidarietà e di vicinanza" scrive il presidente della Repubblica.

"Rivolgo un saluto particolarmente caloroso a tutti i sanitari, di ogni ruolo e funzione, presenti al concerto in rappresentanza dell’intera categoria - dice Mattarella - Sono a conoscenza dello spirito di solidarietà, della professionalità e dell’abnegazione che li ha guidati durante i giorni più duri della pandemia, alle prese con un morbo sconosciuto, con l’impennata esponenziale dei contagi e chiamati a prendere decisioni rapide e impegnative". "A loro – come ai loro colleghi di tutta Italia - va espressa la riconoscenza dei nostri concittadini", conclude.