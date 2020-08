Salvini: "Altri 450 migranti a Lampedusa, governo spalanca i porti"

Foto Ipa/Fotogramma

“Nella notte sbarcati in un colpo solo ben 450 immigrati a Lampedusa, quasi il doppio dei tunisini rimpatriati dal governo in tutto il mese di agosto: è l’ennesima prova del totale fallimento del Viminale, mentre le ong coccolate da Conte e Lamorgese sono pronte a portare in Italia altre centinaia di clandestini. La situazione è fuori controllo, Lampedusa è assediata, migliaia di immigrati rischiano di invadere le nostre strade a quarantena finita e c’è un grosso rischio sanitario. Eppure, per Conte-Lamorgese-Pd-5Stelle-Renzi-Leu il pericolo sono i siciliani e gli altri italiani che si oppongono all’invasione. Per me ci sarà il processo a Catania, il 3 ottobre, e contro Musumeci c’è stato il ricorso al Tar. Questo governo spalanca i porti e vuole arrestare gli italiani che dicono no”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.