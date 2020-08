Berlusconi contro De Luca: "Politica non è spettacolo"

Foto Fotogramma

"De Luca ha saputo costruire se stesso come personaggio televisivo e in questo è stato abile, gliene dobbiamo dare atto, ma governare è un'altra cosa". Lo ha detto Silvio Berlusconi, intervenuto telefonicamente a un convegno di Forza Italia in corso a Napoli.

"La politica non è spettacolo - ha aggiunto Berlusconi - e smette di essere divertente quando nasconde i problemi. E' un confronto tra due culture politiche radicalmente alternative: noi siamo i liberali, loro sono gli eredi dei comunisti, che hanno cambiato le parole d'ordine ma non i metodi di governo".

"La gestione dell'emergenza Covid è stata la bandiera di De Luca, ma oggi questa bandiera è ammainata perché la Campania è, con i dati di ieri, la regione d'Italia con maggior numero di contagi", ha evidenziato Berlusconi, intervenuto telefonicamente a un convegno del partito a Napoli. "Questa - ha aggiunto Berlusconi - è la differenza tra proclami e realtà, tra la verità di regime e la verità dei numeri".

E ancora: "Il sistema di potere di De Luca, che è nato e cresciuto nel Partito comunista italiano, somiglia sempre più a quello tipico del blocco ex sovietico. Lo ha detto addirittura l'Espresso, rivista simbolo della sinistra in Italia".

"Prometto di venire tra pochi giorni in Campania per sostenere Stefano" Caldoro, candidato del centrodestra alla presidenza della regione Campania. "Considero Napoli - ha aggiunto Berlusconi - la mia città del cuore. Ogni volta che sono venuto a Napoli mi avete sempre commosso con il vostro entusiasmo e la vostra simpatia. I nostri candidati uniscono all'esperienza di vita e alla competenza professionale una forte passione civile e credo che la nostra offerta politica sia oggettivamente il meglio a Napoli e in Campania".