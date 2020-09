Renzi: "Non voglio morire grillino"

(Fotogramma)

"Io ho fatto di tutto per mandare a casa Salvini e lo rivendico, perchè un governo Salvini-Meloni avrebbe fatto male all'Italia. Detto questo, non voglio morire leghista ma non voglio morire o vivere grillino. La differenza col Pd è che vuole fare l'accordo con il M5S". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi intervenendo a 'Zapping' su Radio1.

Il referendum sul taglio dei parlamentari? "Io ho già dato, 4 anni fa abbiamo fatto una riforma della Costituzione questo invece è uno spot, si tratta di una proposta demagogica", dice Renzi.

Capitolo legge elettorale: "Ho sempre detto: si va a votare, la sera delle elezioni si sa chi ha vinto e si fa un ballottaggio. Vedo una doppia possibilità: elezione diretta del capo del governo e comunque ballottaggio tra i due che arrivano prima, un sistema vicino a quello francese. Chi decide viene scelto dai cittadini. L'alternativa che preferiscono Pd e M5S è il sistema proporzionale, ma aggiungiamo altre caratteristiche del sistema tedesco come il monocameralismo".

Si parla di eventuali alleanze. "Con Calenda abbiamo fatto tante cose belle ma nessun riavvicinamento. C'è stima ma ci sono opinioni diverse: dopo il Papeete, Calenda voleva le elezioni ma io pur di non dare pieni poteri a Salvini-Meloni allora dissi no. Dobbiamo ingoiare il rospo...Calenda oggi raccoglie il consenso di coloro che non volevano il governo, per me meglio avere Conte che Salvini che insegue la Le Pen".