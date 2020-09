Governo, l'aut aut di Bettini

(Fotogramma)

"Ora noi ci troviamo davanti a un dilemma: se dopo l'emergenza si tratta di ricostruire, noi possiamo avere l'ambizione di costruire qualcosa di nuovo, allora deve andare avanti questo governo ma così non va". Lo dice Goffredo Bettini alla Festa de L'Unità nazionale a Modena.

"Il Pd non può assumersi da solo tutte le responsabilità mentre gli altri giocano. Renzi fa il guascone, sta nella maggioranza ma non ci sta. Se si deve rifondare l'Italia, serve un'intesa politica. O si fa sul serio con un governo che governa e non fatto di avversari o la pazienza non è infinita".