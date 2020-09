Caso Gregoretti, Salvini schiera la Lega: "Tutti a Catania dal 1 al 3 ottobre"

(Fotogramma)

di Francesco Saita

Matteo Salvini schiererà tutta la Lega a Catania dall'1 al 3 ottobre, in vista dell'avvio del procedimento giudiziario nei suoi confronti per il caso della Gregoretti, la nave con i migranti bloccata in mare nel luglio del 2019. A quanto apprende l'AdnKronos, il leader della Lega ha infatti appena chiesto a tutti i parlamentari del Carroccio e agli eurodeputati di essere nella città etnea per esprimere la loro vicinanza all'ex ministro dell'Interno, a processo dopo il via libera del Senato dello scorso 30 luglio.

Nel testo del messaggio, Salvini ricorda ai suoi eletti come "dall’1 al 3 ottobre Catania sarà la 'Capitale Italiana delle Libertà', con iniziative, dibattiti, convegni, cene, musica, esposizioni e altro ancora", ribadendo quanto già detto nelle scorse ore.

In coda al messaggio l'invito a non mancare, rivolto a tutti i parlamentari: "Inutile dire che tutti gli eletti sono invitati a prenotare per tempo la loro presenza in città".