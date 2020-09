(Foto Fotogramma)

Con il 43-47% contro il 39%-43% in Toscana il candidato di centrosinistra Eugenio Giani è avanti rispetto alla leghista Susanna Ceccardi. Questo secondo i sondaggi Tecnè per Quarta Repubblica, programma in onda su Rete4, sulle elezioni regionali che si terranno il 20 e 21 settembre.