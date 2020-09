Renzi e gli origami: "Gna faccio..."

Scuola, referendum, legge elettorale, politiche migratorie, lavoro. Matteo Renzi tocca una serie di argomenti nell'intervista a Tg2 Post. In studio con il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano e con la giornalista Manuela Moreno, c'è spazio anche per un momento più leggero. Sullo schermo scorrono le immagini dello 'show' del ministro giapponese Taro Kono, capace di trasformare un panno per gli occhiali in un origami. "Voglio ritrovarvi qui con le capacità del ministro giapponese", dice Moreno. Mentre arriva la sigla di coda, Renzi alza bandiera bianca: "Gli origami gna faccio...".