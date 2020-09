Berlusconi: "Continuo la battaglia"

(Foto Afp)

"Mi è successo anche questo ma continuo la battaglia". Lo ha detto Silvio Berlusconi, che si trova in collegamento con il Movimento azzurro donne, test al quale è risultato positivo.

Non mi fermo mica... Mi sento bene, non ho sintomi, avrebbe confidato a chi ha avuto modo di sentirlo in queste ore. Da qui la determinazione, riferiscono fonti azzurre all'Adnkronos, ad andare avanti con la campagna elettorale per le regionali che ha già organizzato con un battage mediatico su tv media e social. Il leader azzurro, raccontano, avrebbe confermato tutti i suoi appuntamenti, per lo più collegamenti telefonici. Tant'è che oggi si è collegato con la manifestazione di 'Azzurro Donna', promossa da Katia Polidori.