Berlusconi, il messaggio su Zoom

(Fotogramma)

"Care amiche di Azzurro Donna...''. Risultato positivo al Covid (dopo un tampone fatto stamane al San Raffaele di Milano), Silvio Berlusconi non rinuncia a collegarsi sulla piattaforma Zoom in serata con le parlamentari di 'Azzurro Donna'. ''Io sarò al vostro fianco, in questa campagna elettorale, in tutti i modi possibili, con interviste sui giornali, sulle televisioni, sui social compatibilmente con le limitazioni che la mia positività al coronavirus mi impone''. ''Noi di Forza Italia -sottolinea il Cav- per molti incarichi di primo piano abbiamo scelto delle donne, delle azzurre. Abbiamo l'orgoglio di aver espresso la prima donna presidente del Senato, la nostra Elisabetta Casellati, e una donna vice presidente della Camera, la nostra Mara Carfagna. E sono donne entrambe le nostre capigruppo a Camera e Senato, Mariastella Gelmini e Annamaria Bernini ed anche questo è la prima volta che avviene nella storia della politica italiana". "Abbiamo anche espresso -ricorda- la prima donna governatore di una Regione del Sud, Jole Santelli, e vi sono donne molto brave fra i miei più stretti collaboratori. In realtà né il nostro Movimento, né il nostro paese, possono fare a meno del contributo delle donne. Discriminare le donne come purtroppo in molti settori ancora accade significa privare la collettività di molte delle sue migliori energie e delle sue migliori capacità. Non è solo una questione di giustizia verso la metà della popolazione italiana, è anche un preciso interesse dell’intera collettività il fatto che l’apporto delle donne non sia trascurato omesso da parte". "Per questo -dice- un grazie particolare e un affettuoso in bocca al lupo va a tutte le nostre candidate, le candidate di Forza Italia alle prossime elezioni del 20 e 21 settembre. Queste elezioni -assicura- sono importanti non solo per ragioni politiche generali ma anche, anzi soprattutto, per dare alle Regioni e ai Comuni il buon governo del centro-destra e di Forza Italia in particolare".

"Le prossime elezioni confermeranno ancora una volta che il centro-destra unito è la maggioranza naturale del Paese". Senza Forza Italia il centrodestra non ''esisterebbe'' e ''non potrebbe vincere''. Fi è ''determinante sul piano numerico, ma soprattutto su quello politico''. Il Cav, in particolare, lancia un appello a tutti gli italiani stanchi della politica, quella che lui ha sempre definito l'Altra Italia: "Sta a noi rendere questo apporto sempre più forte e sempre più qualificante, chiamando a raccolta, oltre ai nostri elettori tradizionali, quei tanti italiani che oggi non vanno a votare perché sono disgustati dalla politica, ma che se votassero, lo ha dimostrato un recente sondaggio, lo farebbero per un partito moderato, liberale, di centro-destra. E secondo questo sondaggio sono più di 7 milioni". In particolare, l'ex premier cita un sondaggio secondo il quale oltre 7milioni di italiani sarebbero pronti a votare una forza moderata di centrodestra: ''A loro dobbiamo far capire che cambiare l'Italia in senso liberale, chiudere l'esperienza del governo delle quattro sinistre, affidare il Paese a un centro-destra caratterizzato in senso liberale,europeista, garantista, tutto ciò è nel preciso interesse loro e dei loro figli".