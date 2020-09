Lega: "Sconcerto per festini, se colpevole Cavazza pagherà"

Foto Fotogramma

"Proviamo rabbia e sconcerto nel leggere dell’operazione del nucleo operativo dei carabinieri della compagnia Bologna Centro, che ha eseguito misure cautelari per induzione alla prostituzione e reati in materia di stupefacenti. Tra le vittime anche ragazzine minorenni. Apprendiamo che ai domiciliari ci sarebbe anche Luca Cavazza candidato alle scorse regionali: se colpevole, auspichiamo una pena esemplare". Lo dichiara il senatore leghista Andrea Ostellari, commissario del partito in Emilia.