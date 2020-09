Berlusconi: "Covid insidioso ma non ho più febbre né dolori"

(Fotogramma)

''Non ho più febbre, nè dolori, voglio rassicurare tutti che sto abbastanza bene". Lo ha detto Silvio Berlusconi in collegamento telefonico con la presentazione dei candidati di Fi a Genova. Il Covid-19 è ''una malattia insidiosa che non ho mai sottovalutato'', ha affermato. "Mi è capitato anche questo, sto abbastanza bene, continuerò a lavorare. "Voglio rassicuravi tutti, sto abbastanza bene. Parteciperò in tutti i modi possibili alla campagna elettorale in corso".