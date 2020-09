Elezioni regionali, Guerini al M5S: "Si poteva fare di più"

Foto Fotogramma

"Io penso che poteva essere fatto uno sforzo maggiore per arrivare a un appuntamento elettorale con la capacità di mettere in campo candidature condivise. Qualche sforzo in più in alcune realtà si poteva fare. Ad esempio nelle Marche credo si sia stata sprecata un'opportunità a anche in Puglia". Lo dice il ministro Lorenzo Guerini alla Festa dell'Unità di Modena rispondendo a una domanda sulla mancata alleanza con i 5 Stelle alle regionali.

"Io credo che i processi politici abbiano una loro complessità, questa maggioranza nasce esattamente un anno fa e nasce dalla collaborazione tra forze che sono profondamente diverse tra di loro. La differenza di cultura politica tra Pd e M5S è molto significativa e lo è proprio nei fondamentali della politica, nelle concezioni più profonde, nel Dna. E questa differenza non si cancella d'incanto perché si lavora insieme al governo", rimarca Guerini.

"Se guardo in maniera retrospettiva -aggiunge- in questo anno abbiamo fatto passi l'uno verso l'altro importanti ma le differenze restano. E resta anche nella capacità di implementare le alleanza locali. Le regionali lo dimostrano".

E in vista delle Regionali dice: "Io credo che vada assegnato a queste elezioni il rango che hanno ovvero quelle di elezioni regionali ma va anche fatto uno sforzo per mobilitare l'elettorato. Noi siamo in campo con i nostri candidati e penso che chi battere la destra non possa che votare i candidati del Pd".