De Micheli: "Pista ciclabile sullo Stretto di Messina"

Foto Fotogramma

Una pista ciclabile sullo Stretto di Messina. E' l'idea lanciata dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in un post su twitter. "Abbiamo istituito una commissione per capire qual è lo strumento migliore per collegare la Sicilia alla Calabria. Per collegarle su ferro, su strada e con una pista ciclabile. L'opera che verrà deve essere sicura ed economicamente sostenibile", scrive De Micheli. Il post non è passato inosservato tra gli oppositori politici della ministra. "Altri esperti, altre spese, una nuova commissione. Per fare cosa? Udite udite: ragionare su una pista ciclabile per collegare le due sponde dello stretto di Messina. Ma certo, in un momento di crisi come questo chi non ha come priorità fare due pedalate tra la Calabria e la Sicilia?", ha ironizzato Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, posta un 'meme' del ministro De Micheli in sella a una bicicletta sullo Stretto di Messina con la scritta 'In mano a chi siamo finiti?'. "Il Governo ancora una volta non si smentisce all’insegna del più vecchio adagio della politica: ‘quando non vuoi risolvere un problema, forma una Commissione’. Il ministro De Micheli deve decidere qual è la soluzione migliore per lo stretto di Messina e parla di un comitato di esperti per capire come collegare la Sicilia e la Calabria su ferro, su strada o con una pista ciclabile. Quest’ultima immaginiamo per i monopattini: ma il teletrasporto no?", scrive su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. Sembra scettico anche Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud e compagno di partito di De Micheli nel Pd: "Non voglio citare il ponte sullo stretto di Messina su cui si esercita la fantasia dei miei colleghi di governo: ora dopo il ponte ci sarà il tunnel, le piste ciclabili, arriverà anche il monopattino, e spero che nessuno proponga la funivia o la catapulta", dice Provenzano ironizzando sul ritorno alla ribalta politica del progetto relativo al ponte sullo stretto di Messina. Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, è tranchant: "La pista ciclabile sul Ponte di Messina? Penso che sarebbe molto più affascinante e più realistico pensare agli asini volanti che attraversano lo Stretto di Messina, come tutti quegli asini politici che in questi decenni hanno ipotizzato, anzi hanno prospettato la realizzazione del ponte che poi purtroppo, per varie vicissitudini, ha semplicemente prodotto centinaia di milioni di euro di danni", dice all'Adnkronos De Luca. "Quella del ponte è rimasta una chimera, oggi corroborata dalle ulteriori suggestive ipotesi del tunnel sottomarino e anche sottomarini a caccia di pescespada...", aggiunge il sindaco di Messina.