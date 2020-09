Orfini: "Pista ciclabile sullo Stretto? Proviamo col teletrasporto"

"La mia ironia sul teletrasporto? Beh, sì, perché di tutto abbiamo bisogno salvo di perdere tempo col ponte sullo Stretto. E con l'ennesimo gruppo che se ne occupi. E non è che mettendoci sopra una pista ciclabile diventa magicamente un'opera utile. Diciamo che non è esattamente la priorità del paese". Il deputato del Pd, Matteo Orfini spiega così all'Adnkronos la battuta sarcastica con la quale ha commentato la dichiarazione della titolare delle Infrastrutture Paola De Micheli, nonché collega di partito che oggi ha parlato della commissione istituita per capire quale sia lo strumento migliore per collegare la Sicilia alla Calabria "su ferro, su strada e con una pista ciclabile". Una dichiarazione, quella della ministra, alla quale Orfini ha replicato: "Si potrebbe provare col teletrasporto".