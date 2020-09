Speranza: "Lockdown finirà davvero quando tutte le scuole saranno riaperte"

Il ministro della Salute Roberto Speranza (Fotogramma)

"Sono convinto che il lockdown del nostro Paese finirà davvero solo quando tutte le scuole di ogni ordine e grado saranno finalmente riaperte, perché lì si costruisce il nostro futuro e lì c'è la dimensione più profonda del Paese che vogliamo costruire". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto a Scala (Salerno) alle celebrazioni per i 900 anni dalla morte del Beato Gerardo Sasso. "La scuola - ha aggiunto Speranza - rappresenta il simbolo più forte e più bello della ripartenza che dobbiamo costruire insieme. Per me che ho fatto il ministro della Salute in questi mesi difficilissimi, il provvedimento più difficile che ho dovuto fare è stato quello della sospensione delle lezioni, perché fermare le scuole è stato davvero sul piano personale, politico, istituzionale, la scelta più difficile, il sacrificio più duro che abbiamo dovuto imporre a noi stessi. E' stato necessario e indispensabile, ma ora bisogna ripartire".