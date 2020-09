Covid, Marcucci (Pd): "Negazionisti? Ce ne stanno de cojoni in giro"

(Fotogramma)

"Certo che ce ne stanno de cojoni in giro". Andrea Marcucci, capogruppo Pd a Palazzo Madama, usa le stesse parole di Adriano Panatta per definire la manifestazione annunciata per domani a Roma dai negazionisti. "Niente mascherina 'perché è un bavaglio'. Il coronavirus? 'Non esiste'. Il vaccino? 'È un imbroglio di Bill Gates'. Parole (pericolose) in libertà -scrive il capogruppo in un post sulla sua pagina FacebooK- che vengono da un manipolo di negazionisti di casa nostra, che domani scenderanno in piazza a Roma. Mi viene di usare lo stesso commento di Adriano Panatta. “Certo che ce ne stanno de cojoni in giro”.