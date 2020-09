De Magistris: "Non credo a elezioni anticipate, la poltrona è collante"

(Fotogramma)

"Sono convinto che non ci saranno le elezioni anticipate perché c'è un collante politico molto forte che è la poltrona". Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervenuto a "L'aria che tira" su La7. "I Cinque Stelle - ha aggiunto de Magistris - sanno perfettamente che questi numeri non li avranno più. A luglio poi comincia il semestre bianco, si dovrà eleggere il Presidente della Repubblica e credo che Pd e M5S in particolare non vorranno rinunciare a indicarlo. Probabilmente ci sarà un Governo un po' diverso dopo le regionali e il referendum, ma io non credo a elezioni anticipate".