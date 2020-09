Meloni: "Azzolina? Passante messo a fare il ministro"

(Fotogramma)

"Il nostro ministro dell'Istruzione ha avuto l'intuizione di comprare i banchi a rotelle per fargli fare l'autoscontro in classe. Questo è ciò che accade quando prendi un passante e lo metti a fare il ministro". Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni in un comizio a Sanremo.

"Il test sul governo non è il referendum ma le regionali e diranno che gli italiani vogliono liberarsi del governo nazionale", dice soffermandosi sul prossimo voro regionale. "In un momento nel quale l’Italia rischia che quasi il 40% delle sue aziende non sopravviva, la priorità della maggioranza è riscrivere la legge elettorale. Abbattere quella fatta dal Pd che adesso il Pd considera indegna, per fare un’altra legge indegna fatta sempre dal Pd. Io credo che sia scandaloso e credo che sia scandaloso che la sinistra e i 5 stelle ci vogliano riportare nel proporzionale, cioè una legge salva inciucio", aggiunge.

"Hanno chiesto la proroga dello stato di emergenza fino a ottobre, l'unica nazione di Europa. Se volessi investire in Italia investirei? Anche lì un'altra botta pesantissima all'economia...ma se siamo in emergenza perchè in Parlamento si stanno occupando della legge elettorale? E' tutto utilizzato a loro uso e consumo", dice ancora.