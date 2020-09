Referendum, Calenda: "Indegni non i 5S, ma Pd che ha perso la bussola"

Carlo Calenda (Fotogramma)

"Il Parlamento funziona male e la qualità dei parlamentari non è alta. Le leggi con il taglio dei parlamentari verranno fatte in modo più lento. Una riforma che peggiora tutto. Quello che serve è la fine del bicameralismo perfetto e una nuova legge elettorale". Così Carlo Calenda a 24 Mattino su Radio24.

"La cosa indegna - aggiunge il leader di Azione - non sono i 5 stelle ma quello che succede in altri partiti, come il Pd che ha votato tre volte no e ora cambia idea.. Il Pd è un partito che ha uno sbando politico e morale non indifferente. Sono persone che hanno perso la bussola...".